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Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Yurdakul idaresindeki 20 ACE 988 otomobil, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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