Son dakika haber... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, halkın eski hükümeti devirmek zorunda kaldığını söyledi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede milletvekili seçimlerinin sonucuna öfkelenen halkın, seçim sonuçlarını zamanında iptal etmeyen mevcut iktidarı devirmek zorunda kaldığını söyledi.

Caparov, milletvekili seçim sonuçlarının iptaline yol açan protesto gösterilerinin 1. yılında halka seslendi.

Milletvekili seçim sonuçlarının iptaline yol açan protesto olaylarını değerlendiren Caparov, "Milletvekili seçimlerinde yaşanan ciddi ihlallere öfkelenen ve seçim sonuçlarının iptalini talep eden halk, seçim sonuçlarını zamanında iptal etmeyen iktidarı devirmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Caparov, iktidarın devrilmesine ayrıca siyasi partilerin içinde yolsuzluğa elverişli ortam yaratan parlamenter yönetim sistemi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde yolsuzluğun artmasının neden olduğunu belirtti.

Olayların ardından hukuk çerçevesinde durumu istikrara kavuşturmayı ve ülkede barış ve huzuru korumayı başardıklarını belirten Caparov, "Kuşkusuz bu, Kırgızistan'ın modern tarihinin dönüm noktalarından biridir ve zaferimiz tüm halkımız için bir kazanım olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Caparov, yeni hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınmayacağına dair gülünç spekülasyonlara rağmen tüm uluslararası yükümlülükleri, önceki ikili ve çok taraflı anlaşmaları da tam uyguladıklarının altını çizdi.

Ekim olayların ardından ülkesinin zor siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığına da değinen Caparov, mesajında, şu ifadelere de yer verdi:

"Halkın desteğiyle iktidara gelen biri olarak büyük bir sorumluluk üstlendim. Böylece ülke insanına güvenerek ve inanarak hizmet etmeyi ana hedefim haline getirdim. Sadece hukukun üstünlüğü, sorumluluk, açıklık ve en önemlisi adaletin halkın güvenini yeniden tesis edebileceğini ve Kırgızistan'ın birliğini ve gelişmesini garanti edebileceğini anladık."

Kırgızistan'da 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep etmek için meydanlara inen muhalefet taraftarlarının 5 Ekim'de düzenledikleri gösteri sırasında cezaevinden çıkarılarak aynı gün başbakanlık koltuğuna oturtulan eski Milliyetçi Ata Yurt Partisi Milletvekili Sadır Caparov, 10 Ocak 2021'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 79,18 oyla Kırgızistan Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olmuştu.