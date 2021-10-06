Son dakika haber: KENDİNİ VURAN SAADET PARTİSİ BARTIN İL BAŞKANI, HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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Son dakika haber: KENDİNİ VURAN SAADET PARTİSİ BARTIN İL BAŞKANI, HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAADET Partisi Bartın İl Başkanı ve kuyumculuk yapan Ünal Yurtbay (52), kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi.

BARTIN (DHA) - SAADET Partisi Bartın İl Başkanı ve kuyumculuk yapan Ünal Yurtbay (52), kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Haber i alan Yurtbay'ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: KENDİNİ VURAN SAADET PARTİSİ BARTIN İL BAŞKANI, HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber: KENDİNİ VURAN SAADET PARTİSİ BARTIN İL BAŞKANI, HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber: KENDİNİ VURAN SAADET PARTİSİ BARTIN İL BAŞKANI, HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber: KENDİNİ VURAN SAADET PARTİSİ BARTIN İL BAŞKANI, HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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