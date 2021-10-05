Son dakika: Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başladı - Haberler
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Son dakika: Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başladı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika: Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başladı

Son dakika gündem haberi: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kazancılar Çarşı'sının Kayseri için önemli bir değer olduğunu ve çarşıyı güzelleştirmek için çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Çarşıdaki yenileme çalışmalarına esnafların işlerine mani olmayacak şekilde akşamları devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kazancılar Çarşısı'nın çehresini değiştirecek restorasyon çalışmamız başladı. İskeleler kuruldu üst tavan çalışmalarımıza başladık. Burada esnaflarımızı yormamak, işlerine engel olmamak için çalışmaları akşam saatlerinde yapıyoruz. İnşallah yağmur kar gelmeden çalışmaları tamamlamaya çalışacağız. Kazancılarda yapacağımız düzenleme ile çarşı daha farklı bir formata girecek. Buraya çok fazla turist ve gurbetçi geliyor. Gelecek sene gurbetçiler tekrar geldiğinde farklı bir Kazancılar Çarşısı ile karşılaşacaklar. Daha düzenli, daha temiz, daha nezih bir ortam olacak."

Son dakika: Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başladı

Son dakika: Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başladı

Son dakika: Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başladı

Son dakika: Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başladı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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