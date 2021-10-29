Son dakika haber... Kazada hayatını kaybeden cerrahın cenazesi, memleketine gönderildi

KANGAL, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde geziye katılan sağlık çalışanlarını taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden kalp damar cerrahi uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) cenazesi, memleketi Niğde'ye gönderildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kangal ilçesi girişinde meydana geldi. Samsun'dan Doğu illerine geziye çıkan sağlık çalışanlarını Adıyaman'a götüren N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kalp damar cerrahi uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık hayatını kaybetti. Midibüsteki 24 kişi de yaralandı. Kangal ve Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan 21'i tedavilerinin ardından taburcu oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen yaralılardan 2'si sabah Samsun'a sevk edilirken, 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın cenazesi Kangal Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Saltık'ın memleketi Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.