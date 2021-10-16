Son dakika haber | Kaza yaptı,

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Kaza yaptı, "Ustama ne diyeceğim" diye feryat etti...Otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpıp yan yattığı kaza kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da otomobil sürücüsü bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil önce kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak söktü. Yan yatan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, 'ben ustama ne diyeceğim' diye feryat etti. Otomobilin karşı şeride uçup kaldırımdaki ağaçlara çarparak yan yattığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza saat 09.45 sıralarında Tuzla'da Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tofaş markalı 34 EN 1089 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf Ünlü, seyir halinde iken bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza bastı. Otomobil hızlanarak orta refüjü aştı, karşı şeride geçti. Karşı şeritteki kaldırıma savrulan otomobil önce kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı, ardından ağaca çarpıp yan yattı. Otomobilin çarpmasıyla ağaç kırılırken, otomobil neredeyse hurdaya döndü. Sürücü Yusuf Ünlü, yan yatan otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredekiler de sürücünün yanına koşarak yardımda bulundu. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yan yatan araçtan çıktı, 'Ustama ne diyeceğim' dedi

Yan yatan otomobilden hafif yaralı şekilde kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Ünlü, saniyeler önce yaptığı yaralı atlattığı kazayı unutarak 'Ben ustama ne diyeceğim' diye feryat etmeye başladı.

Kazaya tanık olan Fatih Adıgüzel, "Ben çiçekleri suluyordum. Bir ses duydum. Arkamı döndüğümde gördüm ki araba kaldırıma çarpmış. Büyük bir hızla çöp konteynerine ardından ağaca çarptı. Şoför camdan fırladı, çıktı. 'Ben ustama ne diyeceğim' diye feryat ediyordu. Sağlık durumu iyi" dedi.

Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride uçup kaldırımdaki ağaçlara çarparak yan yattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.