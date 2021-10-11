Son dakika haber... Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) İpek Caddesi'ndeki kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik çemberi oluşturdu, itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Merkez, Erkilet, Belsin ve Talas grup amirliklerinden 12 araç 47 personel ile OSB İtfaiye Müdürlüğünden 11 araç ve 26 personel katıldı.