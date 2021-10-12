Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriyeli 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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