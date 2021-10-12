Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriyeli 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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