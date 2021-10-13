Son dakika haber... Kayınvalidesini öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi talebi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, eşiyle barıştırmasını istediği kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tabanca ile 8 el ateş ederek öldüren Mahir İncedayı'nın (43) yargılandığı davada mütalaa veren savcı, 'haksız tahrik' indirimi istedi.

Serik'te 8 ile 10 yaşlarında olan kız çocuklarının babası Mahir İncedayı ve eşi Songül İncedayı arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası çocuklarını bırakıp, evi terk eden Songül İncedayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki kadın sığınma evine yerleşti. Olayın ardından Mahir İncedayı da geçen yıl Ekim ayında arkadaşları Ömer Bal ve Musa Kaplan ile Haskızılören Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Süleyman Can'ın evine gitti.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, taraf avukatların esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.