Son dakika haber | Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi

Son dakika haberlerine göre Zonguldak Ankara Karayolunda sabah saatlerinde yolun kaygan olması nedeniyle peşe peşe kazalar meydana geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Ankara Karayolunda sabah saatlerinde yolun kaygan olması nedeniyle peşe peşe kazalar meydana geldi. Birden fazla aracın karıştığı kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Ankara karayolunda sabahın erken saatlerinde yolun kaygan olması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüleri kazaları ufak sıyrıklarla atlattı. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan vatandaşlar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber | Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi

Son dakika haber | Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi

Son dakika haber | Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara'da engelli 2 çocuğa cinsel taciz iddiası kan dondurdu! Polis şüpheliyi gözaltına aldı

Ankara'da engelli 2 çocuğa cinsel taciz iddiası kan dondurdu! Polis şüpheliyi gözaltına aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title