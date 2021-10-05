Son dakika haber: KASTAMONU - Soylu: "PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı,181'e inmiştir"
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.
KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu Pkk'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir."