Son dakika haber! Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu - Haberler
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Son dakika haber! Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan 80 yaşındaki köylü, hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan 80 yaşındaki köylü, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Fasıllar köyü Yazı Mahallesi'nde İsmail Kuru'ya (80) ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti.

Civardaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Kuru'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale etmek isterken yaralanan Kuru, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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