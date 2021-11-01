Son dakika haber | Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve 3 samanlık küle döndü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Baltacı köyü Akpınar Mahallesi'nde Sami Bozacı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri ile köylüler müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında Bozacı'ya ait ev ile ahır ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.