Son dakika haber: KASTAMONU - Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı - Haberler
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Son dakika haber: KASTAMONU - Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis adayları ile konuşması Polis adaylarının marş okuması Polis adaylarının yemin töreni Polis adaylarının kep fırlatması Mezuniyet sevincini aileleriyle paylaşan polisler KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek...

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis adayları ile konuşması

Polis adaylarının marş okuması

Polis adaylarının yemin töreni

Polis adaylarının kep fırlatması

Mezuniyet sevincini aileleriyle paylaşan polisler KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. (6)

Son dakika haber: KASTAMONU - Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı

Son dakika haber: KASTAMONU - Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı

Son dakika haber: KASTAMONU - Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı

Son dakika haber: KASTAMONU - Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı
AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: KASTAMONU - Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı - Haberler
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