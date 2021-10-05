Son dakika haber: KASTAMONU - Bakan Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı
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Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis adayları ile konuşması Polis adaylarının marş okuması Polis adaylarının yemin töreni Polis adaylarının kep fırlatması Mezuniyet sevincini aileleriyle paylaşan polisler KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek...
KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis adayları ile konuşması
Polis adaylarının marş okuması
Polis adaylarının yemin töreni
Polis adaylarının kep fırlatması
Mezuniyet sevincini aileleriyle paylaşan polisler KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. (6)