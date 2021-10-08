Son Dakika | Kartal'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son Dakika | Kartal'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kartal'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartal'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Hamdi Efendi Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangının çocukların çakmakla oynadığı sırada çıktığı tahmin ediliyor.

Son Dakika | Kartal'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Kartal'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Kartal'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Kartal'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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