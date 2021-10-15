Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı 'maske' kavgası güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı "maske" kavgası güvenlik kamerasında

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı

Bir son dakika haberine göre Kars'ta 4 kişinin bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü araçtan indirip bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARS (AA) - Kars'ta 4 kişinin bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü araçtan indirip bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazım Karabekir Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, maske takmayan 4 kişinin sürücüyü araçtan indirip darbettiği görülüyor.

Görüntülerde, vatandaşların araya girmesiyle zanlıların olay yerinden uzaklaşması da yer alıyor.

Kentte 10 Ekim'de 4 şüpheli, bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçmıştı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı 'maske' kavgası güvenlik kamerasında - Haberler
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