KARS (İHA) - Kars'ta ev yangını...Karı-koca dumandan zehirlendi

KARS - Kars'ta elektrik kontağından çıkan yangında bir ev tamamen yandı. Yangında evde bulunan kıymetli eşyalarını kurtarmak isteyen ev sahibi karı-koca dumandan zehirlendi.

Olay, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Durduran köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden Murat Erdağı'ya ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Durum itfaiye ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma güvenlik önlemleri alarak bölgeye vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi.

"Kıymetli eşyalarını kurtarmak isterken zehirlendiler"

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, evde eşyaları ile bir miktar altın ve nakit parası bulunan Murat Erdağı, kıymetli eşyalarını almak için yanan eve girdi, eşi de Erdağı ile birlikte eve girince karı-koca dumandan zehirlendi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yangın yerinde yaptıkları karı-koca ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan karı-kocanın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Yaklaşan kış mevsiminde evsiz kaldılar"

Akyaka Durduran köyünde çıkan yangında evi tamamen yanan Murat Erdağı yaklaşan kış öncesi evsiz kalırken, Erdağı'nın tüm birikimlerinin yanarak kül olduğu ortaya çıktı. Erdağı kışı kardeşinin evinde geçirecek.

Öte yandan yangınla ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı.

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