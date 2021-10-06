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Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.S, Ş.K, Y.A ve N.Y'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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