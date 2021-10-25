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Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı Karaman'da bir kişi, evinden çağırdığı halasının oğlunu sokak ortasında silahla vurarak yaraladı.

KARAMAN (İHA) - Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

KARAMAN - Karaman'da bir kişi, evinden çağırdığı halasının oğlunu sokak ortasında silahla vurarak yaraladı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. aralarında husumet bulunan ve sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu E.Ö.'nün evinin önüne geldi. Evin önünde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D. yanında getirdiği av tüfeği ile E.Ö.'ye 3 el ateş ederek göğsünden vurdu. İhbar üzerine hemen olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan E.Ö, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra otomobille kaçan T.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı
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