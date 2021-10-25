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Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Karabük'te tekstille uğraşan İran uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.

KARABÜK (AA) - Karabük'te tekstille uğraşan İran uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.

Beşbinevler Mahallesi 70. Sokak'ta bir apartmanın üst katındaki dairede oturan İran uyruklu Bahran Yusuf Khani'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kapıyı açamayan ekipler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve girdi. Ekipler, yerde kanlar içinde buldukları Khani'nin öldüğünü belirledi.

Khani'nin cesedi otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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