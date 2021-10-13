Son dakika haber: Karabağ'da Azerbaycan'a ait araç konvoyuna yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Sukavuşan kasabasından Kelbecer'e inşaat malzemesi taşıyan araç konvoyuna yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca ateş açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konvoyun önünde hareket eden Azerbaycan askeri polisine ait aracın ön ve arka kısımları ile tekerleklerinin isabet aldığı, saldırıda şans eseri ölü ve yaralı bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede geçici görevli Rus unsurların eşlik ettiği, sivil araçlardan oluşan ve kurtarılan bölgelerin imarı için inşaat malzemesi taşıyan bir konvoya yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca ateş açılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Olayın soruşturulması için Rus unsurların komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezine başvuruda bulunulduğu kaydedildi.