Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçede yaşayan ve kalp rahatsızlığı tedavisi gören 73 yaşındaki D.M. için helikopter ambulans görevlendirildi. Helikopter ambulans, D.M.'yi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nden alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakletti. D.M.'nin tedavisi devam ediyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Amelia Hamlin Zeynep Bastık
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:02:29. #1.17#