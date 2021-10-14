Kalın: 'Gerçek sanat aynı anda insanın aklına, kalbine, duygularına ve ruhuna hitap eden eserdir' - Haberler
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Kalın: "Gerçek sanat aynı anda insanın aklına, kalbine, duygularına ve ruhuna hitap eden eserdir"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenen "Dünya İnsanlığı İçin Ortak Bir Değer: Yunus Emre ve Bir Medeniyet Dili: Türkçe" konulu panele katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenen "Dünya İnsanlığı İçin Ortak Bir Değer: Yunus Emre ve Bir Medeniyet Dili: Türkçe" konulu panele katıldı. (2)

Kalın: Gerçek sanat aynı anda insanın aklına, kalbine, duygularına ve ruhuna hitap eden eserdir

Kalın: Gerçek sanat aynı anda insanın aklına, kalbine, duygularına ve ruhuna hitap eden eserdir

Kalın: Gerçek sanat aynı anda insanın aklına, kalbine, duygularına ve ruhuna hitap eden eserdir

Kalın: Gerçek sanat aynı anda insanın aklına, kalbine, duygularına ve ruhuna hitap eden eserdir

Kalın:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kalın: 'Gerçek sanat aynı anda insanın aklına, kalbine, duygularına ve ruhuna hitap eden eserdir' - Haberler
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