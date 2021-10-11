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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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