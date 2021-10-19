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Son dakika haber: Jandarmadan özel çocuklar için eğlence programı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Jandarmadan özel çocuklar için eğlence programı

Son dakika haberine göre Antalya'da İl Jandarma Komutanlığınca, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Aksu ilçesindeki Mustafa Kemal Özel Meslek Okulundaki özel çocuklar için eğlence programı düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da İl Jandarma Komutanlığınca, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Aksu ilçesindeki Mustafa Kemal Özel Meslek Okulundaki özel çocuklar için eğlence programı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı, Aksu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü personellerince okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, "Özel çocuklar ve jandarma el ele, hiçbir engel birlikte olmamıza engel değil" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, arama kurtarma köpeği gösterisi, jandarma personeli tarafından verilen mini konser verilerken, uçurtma, balon, meyve suyu, kek ve Jandarma dergisi hediye edildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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