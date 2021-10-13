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Son dakika haber: Jandarma satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Jandarma satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirdi

Son dakika gelişmesine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 243 adet cinsel uyarıcı hap ve yasadışı olarak yurda sokulmuş olan 215 adet muhtelif cinsel ürün ele geçirildi.

Aramalarda bulunan materyallere el konulurken, yakalanan bir şüpheli de gözaltına alındı. - KAYSERİ

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