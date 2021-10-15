Son dakika haber | Jandarma'dan uyuşturucu kullanımına geçit yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Jandarma'dan uyuşturucu kullanımına geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Jandarma'dan uyuşturucu kullanımına geçit yok

Son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) –Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları uygulamalarla uyuşturucu kullanımına geçit vermiyorlar.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları uygulamalarla uyuşturucu kullanımına geçit vermiyorlar. Ekipler yaptıkları denetimde metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

Düzce'de Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanımı ve bulundurmaya geçit vermiyor. Ekipler yaptıkları yol kontrol ve uygulamalarda narkotik köpeği ile arama yapıyor.

Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı motorize ekipleri tarafından Merkez İlçe Kültür mahallesinde icra edilen önleyici hizmet Devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen araç durduruldu. M. B. Ö. isimli şahıs araçtan indirilerek üst araması yapılarak şüpheli şahıs üzerinde bulunan folyoya sarılı 1 gram metamfetamin bulundu. Şahsın uyuşturucu kullandığını beyan etmesi üzerine adli tahkikat başlatıldı.

Yolcunun üzerinden bir fişek kubar esrar yakalandı

Düzce İli Merkez İlçesi Mrk. J.Krk. K.lığı sorumluluk alanında bulunan Duraklar Köyünde akşam saatlerinde KOM Şube Müdürlüğü köpek timleri ile ortak yapılan yol kontrol uygulaması esnasında minibüste yolcu olarak bulunan F. T. isimli şahsın üzerinde sarılı halde bir fişek kubar esrar maddesine bulundu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikat başlatıldı.

Ticari araçtaki yolcunun üzerinden çıktı

Çilimli İlçesi, D-100 yolunda üzerinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, ticari araç içerisinde yolcu olarak bulunan A. A. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 0.40 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli tahkikata başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

 Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı

Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı

 Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma

Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Mustafa Şentop
Magazin Tarkan
Spor Cristiano Serdar Aziz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Jandarma'dan uyuşturucu kullanımına geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:37:04. #1.13#