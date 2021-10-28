Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre İZMİT'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yaptığı otomobil, karşı yönden gelen kamyonet ve otomobile çarptı.

İZMİT'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yaptığı otomobil, karşı yönden gelen kamyonet ve otomobile çarptı. Araçların demir yığını haline dönüştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Kandıra yolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Erkan Sevil yönetimindeki 41 PJ 500 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kübra Sancak yönetimindeki 34 YT 7138 plakalı kamyonete, ardından da savrularak Cafer Eker yönetimindeki 19 AE 367 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralılardan sürücü Erkan Sevil ile beraberinde bulunan ağır yaralı 1 kişiyi çıkardı. Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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