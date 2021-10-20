Son dakika haber: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 135'e yükseldi

İZMİR (DHA) - İZMİR merkezli 41 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltı sayısı 135'e yükselirken, firari olanların 15'inin yurt dışında bulunduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın veri paylaşımı sonucunda askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Örgütün TSK yapılanmasında yer alan şüphelilerin 3'ü Deniz Kuvvetleri, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin 1'i albay, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 30'u astsubay ve 11'inin ise Uzman Çavuş rütbesinde olduğu bildirildi. Öte yandan, 158 şüpheliden 110'unun darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Bu kapsamda, İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere dün gece saat 01.00 sıralarında operasyonlar düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 158 şüpheliden 135'i gözaltına alındı. Şüphelilerin 4'ünün koronavirüs testleri pozitif olduğu için gözaltı kararının iptal edildiği, 14'ünün itirafçı olmasından dolayı serbest bırakıldıkları aktarıldı. 1 şüphelinin gözaltı kararı iptal edilirken, 23 firari şüphelinin 15'inin yurt dışında olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edilecek. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer firari yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.