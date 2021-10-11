Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 4-10 Ekim arasında 10 ayrı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 166 bin 800 kaçak sigara, 9 milyon 300 bin makaron, 300 kilogram tütün, 41,5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol, 31 yılan derisi, 10 cep telefonu, 1560 elektronik malzeme ve otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

 Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak

Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Binali Yıldırım Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İdo Tatlıses Deniz Akkaya Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:31:43. #1.17#