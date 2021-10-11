Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 4-10 Ekim arasında 10 ayrı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 166 bin 800 kaçak sigara, 9 milyon 300 bin makaron, 300 kilogram tütün, 41,5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol, 31 yılan derisi, 10 cep telefonu, 1560 elektronik malzeme ve otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.