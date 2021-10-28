Son dakika haber | İzmir'de silahla 75 bin lira gasp ettikleri belirlenen şüpheliler tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, otomobil almak için kente gelen 2 kişinin, silah zoruyla 75 bin lirasını ve cep telefonlarını gasp ettikleri belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.C. ve G.A, bir internet sitesinde gördükleri otomobili satın almak için Balıkesir'den İzmir'e geldi.

Satışta aracı olduğu öne sürülen Ö.K. (28) ile irtibata geçen 2 kişi, Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'ne gitti.

Burada Ö.K. ile buluşan Ö.C. ve G.A'nın satın alacakları otomobili beklerken yanlarına gelen maskeli 2 şüpheli tarafından 75 bin lira nakit paraları ile telefonları gasp edildi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturmada güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Ö.K'yi gözaltına aldı.

Ö.K'nin ifadelerinden yola çıkan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler U.V. (33) ve A.D'nin (29) Karabağlar ilçesindeki bir evde kaldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, evde 36 bin lira ile olay günü gasp edilen cep telefonları ve silah bulundu.

U.V. ve A.D, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Aracı olduğu öne sürülen Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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