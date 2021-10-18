Son dakika haber: İzmir'de şehit ailesinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

TİRE, İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat'ın ailesinin yaşadığı evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan A.G, Y.B. ve E.U'nun Tire İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat'ın ailesinin Tire'de yaşadığı ev ile bir avukatın evine 16 Ekim'de giren 3 zanlı, ziynet eşyası ile paraları çalıp kaçmıştı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, aynı gün polis ekiplerince durdurulmuş, içindeki 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, Muğla ve Aydın'da da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenmişti. Ziynet eşyası ile paralar, sahiplerine teslim edilmişti.