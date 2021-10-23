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Polisten kaçmaya çalışan zanlı mescitte yakalandı

AA - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, polisten kaçmak için girdiği mescitte cemaat namaz kıldığı sırada yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, polisten kaçmak için girdiği mescitte cemaat namaz kıldığı sırada yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, Akıncılar Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki Ataç Mescidi'ne girdi.

Mescitte namaz kılan cemaatin arasından koşan şüpheli, takip eden polislerce yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyarıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, şüphelinin yakalanma anı, mescidin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisten kaçmaya çalışan zanlı mescitte yakalandı

Polisten kaçmaya çalışan zanlı mescitte yakalandı

Polisten kaçmaya çalışan zanlı mescitte yakalandı

Polisten kaçmaya çalışan zanlı mescitte yakalandı
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