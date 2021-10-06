Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alandaki yangınla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alandaki yangınla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alandaki yangınla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre İzmir'in Balçova ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BALÇOVA, İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından bölgede yakalanıp jandarmaya teslim edilen İ.B'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Balçova'da dün saat 06.30 sıralarında ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirmiş, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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