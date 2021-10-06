Son dakika haber | İzmir'de Kızılay atölyesinde üretilen örgü bebekler, çocuklara hediye edildi

İZMİR (AA) - Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezince gerçekleştirilen atölye çalışmalarında yapılan oyuncak bebekler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, birlikte yaşama kültürünün desteklenmesi amacıyla, yabancı uyruklu kadınların da katılımıyla merkezde 3 ay boyunca "Amigurumi Atölyesi" gerçekleştirildi.

Mısırlı bir gönüllünün eğitmenlik yaptığı atölyede, kadınlarca örgü bebekler üretildi.

Oyuncak bebekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yapılan ziyaretlerde çocuklara hediye edildi.