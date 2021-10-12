İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde alkollü içki ürettiği belirlenen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki iş yeri, depo ve araçlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan 5'er litrelik bidonlar halinde 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 aroma kiti, 5 litre sahte viski, 7 milyon 850 bin çeşitli markada bandrolsüz makaron ile 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.Emniyet yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kent genelinde insan sağlığına ciddi zararları olan izinsiz ve uygunsuz koşullarda etil alkol imalat üretimi, ticareti ve satışıyla sağlıksız koşullarda tütün mamulü üretimi, piyasaya sürülmesi konularında mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteğiyle devam etmektedir" denildi.


İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış

Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Gökhan Çıra Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:52:11. #1.13#