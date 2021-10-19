Son dakika haber! İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 91 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 91'i yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Ö., A.N.Ö., G.N.K., E.D. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Gözaltında bulunan 77 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı gerekçesiyle 126 zanlı hakkında 15 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 84'ü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, örgütün içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla yaptığı istihbarat ve keşif çalışması sonrası emniyet binalarına ve polis memurlarına yönelik sansasyonel eylemlere öncelik vermeyi planladığını tespit etmişti.

İstanbul'daki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kalaşnikof tüfek ile 47 mermi ele geçirmişti.