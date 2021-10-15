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Son dakika haber | İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

Son dakika haber: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 77'si yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 77'si yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 126 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 77'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 4 şarjör ve 62 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 49 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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 Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

 Son dakika haber | İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126...

Son dakika haber | İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126...
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