Son dakika haber | İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126...
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri