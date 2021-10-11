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Son dakika haber! İstanbul Kadın Kuruluşları Birliğinden 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı Açıklaması

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İstanbul Kadın Kuruluşları Birliğinden 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Moroğlu, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 19 Aralık 2011 tarihli toplantısında, 11 Ekim'lerin "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildiğini anımsattı.

2012 yılından bu yana 11 Ekim'lerin, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son verilmesi çağrılarının yapıldığı bir gün olduğunu ifade eden Moroğlu, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir ana tema belirlendiğini, 2021 yılı için "dijital nesil, bizim nesil" ana tema olarak açıklandığını kaydetti.

Moroğlu, pandemi sürecinde özellikle online eğitim yapılması ve dijital iletişimin yaygınlaşması karşısında kız çocuklarının dijital imkanlara erişimi dikkate alınacağını ve destekleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İKKB olarak çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm çocuklara ve özellikle nüfusumuzun yüzde 29'u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz. Ayrıca; cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılması, karma eğitimden ödün verilmemesi, kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin acilen kaldırılması, kesintisiz temel eğitime geçilmesi, son 6 yılda 230 bini aşmış olan çocuk evliliklerinin önlenmesini, kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz."

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri
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