İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 21 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında 4 ilçede akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere 5 ayrı adreste operasyon düzenledi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da 21 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında 4 ilçede akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere 5 ayrı adreste operasyon düzenledi.  Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, piyasaya sürülmeye hazır 73 bin beş yüz litre kaçak 10 numara yağ ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da kaçak akaryakıtların piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 21 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince adreslere yapılan baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette toplam 73 bin beş yüz litre kaçak "10 Numara Yağ" ve kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'i se sevk edildiği mahkemece adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 73 bin beş yüz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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