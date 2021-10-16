Son dakika haber... İstanbul'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Maltepe ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'ndan Pendik yönünde seyreden Serdar T. idaresindeki 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Serdar T. ile araçtaki Berkay B, Salih T. ve Yiğit K. sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola devrilen ağacı kaldırırken, hafif ticari araç da yoldan çekildi.
Turgut Özal Bulvarı'nda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.