Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A. ve Z.G. isimli şüphelilerin, Ataşehir ilçesindeki ikametleri ile Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesinde kullandıkları bir müştemilata düzenledikleri operasyonda, 974,5 gram marihuana maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 kilogram kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira para ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, 23 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
AA - Son Dakika Haberleri
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