Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de uyuşturucu madde imali ve satışı yaptığı öne sürülen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çekmeköy'de uyuşturucu madde imali ve satışı yaptığı öne sürülen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydınlar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını değerlendirerek fiziki takip başlattı. Şüpheli U.D'nin buraya toprak, vantilatör gibi malzeme getirdiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 33 kök adet Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 41,15 gram kannabinoid ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
Mahkumlara uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan 'Hannibal' savunması

Mahkumlara uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan 'Hannibal' savunması

 Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

 Polis 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Düm Tek Tek Işıl Sergen
Spor Aykut Kocaman Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:17:42. #1.17#