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Son dakika haber... İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri gasbeden şüpheliler yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri gasbeden şüpheliler yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul'un farklı noktalarında kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri korkutan, üzerlerini arayan ve değerli eşyalarını gasbeden yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un farklı noktalarında kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri korkutan, üzerlerini arayan ve değerli eşyalarını gasbeden yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, turistleri gasbetmesine yönelik ihbarlar üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandıkları araçların kiralık olduklarını belirledi.

Olaylarda kullanılan araçları takip eden ekipler, kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüphelinin İran uyruklu Gholamreza R.N. (33) ve Javad M. (39) ile Pakistan uyruklu Syed G.H. (40) olduğunu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Şüphelilerin mağdur ettikleri turistleri dizleri üzerine çöktürdükleri, ters kelepçe taktıkları ve zorla araca bindirdikleri anlar bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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