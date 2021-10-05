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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cunhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında görevde askerlerin de olduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cunhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında görevde askerlerin de olduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, MİT İstanbul Bölge Başkanlığının çalışmaları neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı ile hakkında itirafçı beyanı gibi başkaca deliller tespit edilen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı mensubu görevde 1 Astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ihraç 2 Astsubay, 1 görevde Astsubay, 1 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu görevde 1 Yüzbaşı, sözleşmesi fesih olan 1 Üsteğmen, 4 görevde astsubay, 1 ihraç edilmiş Astsubay, 1 emekli Astsubay, 9 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 1 görevde Astsubay, 3 ihraç edilmiş Astsubay, 8 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, GATA mensubu görevde 1 astsubay, 1 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu görevde 1 Yüzbaşı, Milli Eğitim Bakanlığı mensubu görevde 1 öğretmen, Gelir İdaresi Başkanlığı mensubu 1 ihraç edilmiş memur ve 7 sivil şüpheli olmak üzere 46 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 21 ilde, sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

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