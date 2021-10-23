Son dakika haberi | İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak terör örgütü bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak terör örgütü bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan bazı kişilerin, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve bu teröristlerin yakalanması için kendilerine para verilmesi gerektiğini söyledikleri kişileri 175 bin lira dolandırdıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, dün kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi | İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

 Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

 CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title