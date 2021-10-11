İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNA ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Haberler
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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNA ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın üst kattaki iki daireye de sıçradı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın üst kattaki iki daireye de sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Erhan Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında 4 kişilik ailenin oturduğu dairede saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üstteki iki daireye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince sokak üzerinde şerit çekilerek önlem alındı. 4 kişi kendi imkanlarıyla evden çıkarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNA ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNA ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNA ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNA ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
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Haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNA ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Haberler
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