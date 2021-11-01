Son dakika haber | İsrail, Kovid-19 aşısını tamamlamış bireysel seyahat eden turistlere kapılarını yeniden açtı

İsrail yönetimi, yaklaşık 20 ay süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından Kovid-19 aşılarını tamamlamış veya Kovid-19'u atlatan bireysel gezecek turistlerin ülkeye girişine izin vermeye başladı.

Alınan karar doğrultusunda, Mart 2020'den bu yana ilk kez, ikinci doz aşıyı yaptırmalarının veya Kovid-19'u atlatmalarının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmeyen ya da üçüncü doz aşısını yaptıran bireysel seyahat eden turistlerin ülkeye girişine izin verildi.

Ülkeye gelecek turistlerin ikinci veya üçüncü doz Kovid-19 aşısını olmalarının üzerinden de en az 14 gün geçmesi gerekiyor.

Turistlerin uçuştan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif test sonucunu göstermeleri ve İsrail'e gelişte de yeni bir test yaptırmaları zorunlu.

İsrail yönetimi, eylül ayından itibaren turistlerin gruplar halinde ülkeye girişine izin vermeye başlamıştı.

İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020 itibarıyla kapılarını turistlere kapatmıştı.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle kapılarını kapatan İsrail'e gelen turist sayısı, 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 81 düşerek 850 binde kalmıştı.

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