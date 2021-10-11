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Son dakika haber | İsrail güçleri biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İsrail güçleri biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika gündem haberi: İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haber de, Batı Şeria'da 11, Doğu Kudüs'te 3 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 16 yaşında bir çocuk ve eski bir tutuklunun da bulunduğu ifade edildi.

Haber de ayrıca İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda gözaltına aldığı Filistinliyi darbettiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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